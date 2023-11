Harry Kane für Trainer-Legende Daum nicht der Top-Transfer der Bundesliga

Harry Kane pulverisiert derzeit einen Rekord nach dem anderen und entzückt nicht nur die Fans des FC Bayern. Doch für Christoph Daum ist nicht Kane der beste Neuzugang des Sommers, sondern ein Akteur vom Tabellenführer Bayer Leverkusen.

"Der bisher beste Neuzugang ist Alejandro Grimaldo (28), den nicht viele kannten und der nun ein ganz wesentlicher Faktor für Bayer Leverkusens Auftritte ist. Er ist mein Transfer der Saison", schreibt Daum in seiner Kolumne für den Kicker. Vor allem die Scoutingabteilung lobt die Trainer-Legende in den höchsten Tönen.

Daum mit Schelte gegen den BVB

"Ein gutes Scouting ist das A und O für jeden Klub, unabhängig von den Preisen, die gezahlt werden können. Es geht darum, Neue direkt von ihrem Umfeld zu überzeugen und umgekehrt. Dabei zählen nicht allein die messbaren Faktoren, sondern auch die Soft Skills: Ist die Mannschaft besser mit diesem Spieler? Wie geht er mit Fehlern um, mit eigenen und denen der Kollegen? Welches Freizeit- und Social-Media-Verhalten legt er an den Tag? In Leverkusen wird dies alles abgefragt, Platz 1 in der Wertung ist das Ergebnis guter Arbeit der Scouts, der Trainer und der Geschäftsführung, " so der 70-Jährige.