Bayer Leverkusen jagt Offensiv-Rohdiamanten aus Italien

14 Hütten in 15 Spielen erzielte Giovanni Chiricallo für die Jugendmannschaft von Serie A-Klub US Sassuolo. Der talentierte Stürmer hat sich mit seinen Leistungen im Nachwuchsbereich in den Vordergrund gespielt. Und doch könnte es zu einem Debüt in der Serie A möglicherweise gar nicht kommen.

Interesse aus dem Ausland

Der 16-Jährige hat bereits bei ausländischen Topklubs nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Laut dem italienischen Portal Tuttomercatoweb haben sich sowohl Bayer Leverkusen als auch der FC Sevilla nach dem Spieler erkundigt.

Chiricallos größten Stärken sind die Dominanz im Strafraum und sein Torinstinkt, weshalb er auch als eines der vielversprechendsten Talente Italiens auf der Position des Mittelstürmers gehandelt wird.

Ob Chiricallo eines Tages tatsächlich in der Bundesliga für Bayer Leverkusen die Schuhe schnürt, steht aktuell allerdings noch in den Sternen. Ein konkretes Angebot gab es dem Vernehmen nach bisher noch nicht. Der junge Italiener würde ohnehin erstmal über die Nachwuchsmannschaften an die Profis der Leverkusener herangeführt werden.

Leverkusen für Verpflichtung von jungen Talenten bekannt

Die Werkself ist seit Jahren für die Verpflichtung von zahlreichen jungen Talenten bekannt. So wurden in der vergangenen Saison unter anderem die Mittelfeldspieler Gustavo Puerta (20, von Bogotá FC) und Noah Mbamba (18, von FC Brügge) geholt.

