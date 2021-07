Bayer Leverkusen : Leverkusen lehnt Angebot für Leon Bailey ab

Bayer Leverkusen hat offenbar kein Interesse, Flügelstürmer Leon Bailey in diesem Sommer abzugeben. Die Werkself lehnte Medienberichten zufolge eine hohe Offerte für den Jamaikaner ab.

Wie die Daily Mail in Erfahrung gebracht haben will, bot Aston Villa 25 Millionen Pfund für den dribbelstarken Angreifer, der in der vergangenen Saison 15 Tore erzielt und elf Vorlagen geliefert hat.

Aston Villa ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Jack Grealish. Der Mannschaftskapitän hat sich englischen Medienberichten zufolge mit Manchester City auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Sollte der Deal wie berichtet über die Bühne gehen, winkt Aston Villa eine Ablösesumme in Höhe von umgerechnet 105 Millionen Euro.