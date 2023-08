Liverpool dran: Leverkusens Piero Hincapie will unbedingt in die Premier League

Piero Hincapie würde gerne in die Premier League wechseln - Foto: / Getty Images

Piero Hincapie ist bei vielen Klubs gefragt, vor allem in der Premier League. Der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen soll sich einen Wechsel in die englische Eliteliga sehr gut vorstellen können.

Bayer Leverkusen droht in der letzten Woche des Sommertransfermarkts einen absoluten Schlüsselspieler zu verlieren. Der FC Liverpool und weitere Klubs aus der Premier League sollen konkretes Interesse an Piero Hincapie signalisieren.

Liverpool müsste 40 Millionen für Piero Hincapie zahlen

Doch nicht nur das: Dem Journalisten Ben Jacobs zufolge will Hincapie gerne in die vermeintlich beste Fußballliga der Welt wechseln, die Premier League übt einen unglaublichen Reiz auf den ecuadorianischen Abwehrspieler aus.

Sollte sich eine Wechselmöglichkeit ergeben, so heißt es, würde Hincapie sogar auf einen Transfer auf die englische Insel drängen. Leverkusen hat aufgrund des noch bis 2027 datierten Vertrags das Heft des Handelns in der Hand – die zu zahlende Ablöse beträgt etwa 40 Millionen Euro. Bisher liegt aber noch kein Angebot vor.

Piero Hincapie bei Bayer Leverkusen unumstritten

Vor zwei Jahren war Hincapie als Talent gekommen, inzwischen ist er unter dem Bayerkreuz einer der absoluten Leistungsträger. Was den schnellen 21-Jährigen interessant macht, ist sein starker linker Fuß. Zudem verfügt er über internationale Erfahrung in der Champions League und nahm mit Ecuador an der WM 2022 teil.

