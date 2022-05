Bayer Leverkusen Patrik Schick warnt die Konkurrenz: "Ich fühle, dass ich noch viel besser spielen kann"

Bayer Leverkusen machte am Wochenende in Hoffenheim die Qualifikation für kommende Champions League perfekt. Dass es nach zweijähriger Abwesenheit wieder in die Königsklasse geht, verdankt die Werkself auch Torjäger Patrik Schick, der laut eigener Aussage noch Luft nach oben hat.

Kevin Richau

Foto: / Getty Images

Beim 4:2 über die TSG avancierte der Tscheche einmal mehr zum Man of the Match. Der Stürmer traf zweimal selbst ins Netz und legte dazu noch das 2:2 durch Moussa Diaby auf. Über die gesamte Saison gesehen, kommt Schick in 30 Pflichtspielen auf 28 Scorerpunkte. Obwohl er zum Ende der Hinrunde und im Frühjahr mit Verletzungen zu kämpfen hatte, hielt der Nationalspieler seine starke Form. Nach der Partie gegen Hoffenheim zog Schick ein persönliches Fazit. "Ich bin natürlich froh über die zwei Tore. Aber es ist das Ende der Saison, es fehlt ein wenig die Power." Nach einer entsprechenden Erholungsphase dürfen seine Fans mit noch imposanteren Auftritten seinerseits rechnen. "Ich fühle, dass ich noch viel besser spielen kann." Schick steht vorerst nicht zum Verkauf In Leverkusen ist der 26-Jährige, der vor zwei Jahren aus Rom kam, längst ein Publikumsheld. Der Sportdirektor der Rheinländer, Simon Rolfes unterstrich darüber hinaus Schicks Bedeutung für sein Team. "Er ist ein fantastischer Spieler, der heute einmal mehr gezeigt hat, was für einen Wert er für die Mannschaft hat und der vorangegangen ist, in einer Situation, in der es nicht einfach war."

