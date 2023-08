Simon Rolfes verrät: So lockte er Shootingstar Victor Boniface zu Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen ist mit drei Siegen in den ersten drei Pflichtspielen perfekt in die neue Saison gestartet. Zu den herausragenden Akteuren der Werkself zählt bisher unbestritten Neuzugang Victor Boniface (22). Für Spieler und Verein ging durch den Transfer offenbar gleichermaßen ein Traum in Erfüllung.