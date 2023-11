Barça, Bayern und Co. wollen ihn - Florian Wirtz bleibt ganz locker

Florian Wirtz (20) überstrahlt mit Bayer Leverkusen aktuell sämtliche Teams in der Bundesliga und führt die Tabelle mit der Werkself an. Auch er persönlich macht mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und weckt das Interesse zahlreicher Top-Klubs. Sein Vater verrät nun, was für den Youngster an oberste Stelle steht.