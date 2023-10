Xabi Alonso verpasst Startrekord – und heizt Spekulationen um Verbleib an

Xabi Alonso hat Bayer Leverkusen in die Erfolgsspur geführt - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Bayer Leverkusen grüßt auch nach dem neunten Bundesliga-Spieltag weiterhin von der Tabellenspitze. Coach Xabi Alonso (41) wäre dank der derzeitigen Ausbeute sogar fast mit seinem Mentor, Pep Guardiola (52), gleichgezogen. Aber was nicht ist, kann offenbar noch werden...

Obwohl Ex-Klub Real Madrid im Moment heftig um Alonso buhlen soll, schließt der Baske einen Verbleib in Leverkusen wohl nicht aus. Da sein Vertrag beim Werksklub erst im Sommer 2026 ausläuft, bliebe ihm durchaus genügend Zeit, um Guardiolas Bundesliga-Startrekord eines Tages noch zu brechen.

Die Leverkusener holten in den ersten neun Partien 25 von 27 möglichen Punkten. Lediglich der FC Bayern stand zu diesem Zeitpunkt einst noch besser da. Unter Pep Guardiola – und mit Xabi Alonso auf dem Rasen – gewannen die Münchner zum Start der Saison 2015/16 alle neun Begegnungen.

Xabi Alonso will mit Bayer Leverkusen "immer mehr"

Wettbewerbsübergreifend ist Bayer bislang noch ungeschlagen. In 13 Spielen sprangen insgesamt zwölf Siege und ein Unentschieden heraus, was Alonso am Sonntag nicht unkommentiert lassen wollte.

"Was wir bis jetzt gemacht haben, ist brutal. Aber das ist egal. Wir müssen nach vorne sehen, immer mehr wollen", forderte der Spanier, der selbst über die Tatsache, dass er durch die acht Siege in Folge den Bayer-Rekord von Klaus Toppmöller (72) geknackt hat, nur schmunzeln konnte.

"Es gibt zu viele Statistiken im Fußball. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Aber ich freue mich und habe vollsten Respekt vor Toppmöller", bekräftige Alonso. Ein Blick auf die Bundesliga-Tabelle lohne sich in seinen Augen trotzdem frühstens im April.

