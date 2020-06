Tottenham Hotspur : Bayern erkundigen sich nach Tanguy Ndombele – auch Barça und PSG interessiert

Laut TF1 ist das Vertrauen des Franzosen in Mourinho komplett zerstört. Der Nationalspieler soll sich keine Zukunft unter The Special One an der White Hart Lane mehr vorstellen können.

Ob die Spurs den teuersten Transfer ihrer Vereinsgeschichte nach nur einem Jahr schon wieder gehen lassen, bedarf wohl erst einer gründlichen Sommeranalyse. An Interessenten scheint es schon mal nicht zu mangeln.