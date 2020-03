Coutinho trifft doppelt : Bayern knacken auch ohne Lewy Rekorde - Coutinho glänzt

Der FC Bayern steht wieder mit drei Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze. Mit dem 6:0 bei der TSG Hoffenheim knackten die Münchener zudem einen bemerkenswerten Rekord.

Seit Wochen zeigt sich der deutsche Rekordmeister in Bestform. So auch bei dem deutlichen 6:0-Erfolg gegen die Kraichgauer.

Mit nunmehr 71 Toren aus 24 Spielen ist die Mannschaft von Hansi Flick die torgefährlichste der Bundesliga.

Außerdem haben sie als erstes Team im deutschen Oberhaus, mindestens drei Treffer in fünf aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen erzielt. Keine andere Mannschaft war bislang so treffsicher in der Fremde.

Dabei haben die Bayern am Samstag auf Robert Lewandowski verzichten müssen. Der Pole erzielte bislang 25 Tore in 23 Spielen, fällt aber rund vier Wochen aus.