FC Bayern : Bayern schnappen sich Tuchel-Juwel - Ex-PSG-Star schimpft

Unzählige Spieler wurden bereits mit einem Wechsel zum FC Bayern verbunden. Einer, der in der Vergangenheit nicht im Überschwang genannt wurde, hat dem Deutschen Meister offenbar seine Zusage gegeben.

Einer dieser zwei Personalien hat sich offenbar geklärt. Verschiedenen Medienberichten zufolge hat sich Tanguy Kouassi für einen Wechsel an die Säbener Straße entschieden. Zuerst hatte das Portal FUSSBALLTRANSFERS.COM darüber berichtet.

Kouassis Vertrag bei seinem Ausbildungsklub Paris Saint-Germain, der sich redlich um eine Verlängerung bemüht hatte, läuft Ende des Monats aus. Die Bayern setzten sich im Poker um das Defensivtalent gegen zahlreichen Konkurrenten durch.

Bayern stechen BVB, Milan und Gladbach aus

Aus der Bundesliga sollen sich RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach ebenfalls mit einer Verpflichtung beschäftigt haben. Europaweit galten überdies der AC Mailand und Stade Rennes als Interessenten.

Kouassi gab in dieser Saison unter Thomas Tuchel sein Profidebüt und kam in der Ligue 1 auf sechs Einsätze. Hinzu addieren sich drei Partien im Coupe de France sowie zwei Einwechslungen in der Champions League. Kouassi ist außerdem französischer U18-Nationalspieler.