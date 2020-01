Allein in der laufenden Saison gelangen ihm zwei Tore und sechs Vorlagen in der Bundesliga, in der Champions League steuerte Hakimi vier Treffer bei.

An der Concha Espina sind die Verantwortlichen natürlich hocherfreut über den Entwicklungsverlauf des Marokkaners.

In Madrid rangeln Dani Carvajal und Alvaro Odriozola auf der rechten Verteidiger-Position um einen Stammplatz. Mit klarem Vorteil für den Ex-Leverkusener Carvajal.

Am wahrscheinlichsten gilt aktuell, dass Hakimi im kommenden Sommer erst mal nach Spanien zurückkehren wird.

"Wir haben mehrfach unser Interesse bekundet, Achraf über den Sommer hinaus zu halten", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc noch Mitte Dezember. "Es gibt keine Entscheidung. Auch keine, dass er definitiv zurückgeht."

