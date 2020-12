FC Bayern : Bayern-Wirbler Serge Gnabry droht Negativrekord

Mit dem 2:1 im Spitzenspiel in Leverkusen verabschiedete sich der FC Bayern am Wochenende aus dem Spieljahr 2020. Serge Gnabry blieb abermals ohne Torerfolg, was sich negativ auf seine Statistik auswirken könnte.