FC Bayern : Bayerns Rechtsverteidigerfrage: Hector Bellerin statt Sergino Dest?

Seit seiner Jugend spielt Hector Bellerin im Trikot des FC Arsenal. Der Spanier fühlt sich in London pudelwohl, auch privat. Auf dem Feld ist er eine feste Größe.

Gibt Bellerin sein Leben in London auf und wechselt in die Bundesliga? Der DAILY EXPRESS will in Erfahrung gebracht haben, dass sich der deutsche Rekordmeister mit Bellerin beschäftigt.

Die Bayern suchen einen neuen Rechtsverteidiger, zu Sergino Dest (19) von Ajax Amsterdam führt eine heiße Spur. Allerdings ist auch Barça interessiert, und Dest soll eine Vorliebe für die Katalanen haben.

Bellerin steht bei Arsenal noch bis 2023 unter Vertrag. Als mögliche Ablösesumme werden 30 Millionen Euro gehandelt.