Vorsicht, Neapel! : Bedient sich Atletico Madrid gleich doppelt in Neapel?

Gerücht Atletico Madrid will seine Offensivabteilung verstärken. Das ist kein Geheimnis. Neben Alfredo Morelos (23) von den Glasgow Rangers gibt es nun neue Kandidaten. Beide stehen derzeit beim SSC Neapel unter Vertrag.

Joao Felix, Alvaro Morata, Diego Costa und Co. haben an 27 Spieltagen der Primera Division für Atletico Madrid nur 31 Tore zustande gebracht. Kein Top-Klub der Primera Division hat so selten getroffen.

Dries Mertens und Jose Callejon sollen der Offensive von Atletico bald Beine machen. Laut EL DESMARQUE ist Atletico Madrid an einer Verpflichtung des Napoli-Sturmduos interessiert.

Die Verträge von Mertens und Callejon laufen am Saisonende aus. Während der Belgier unter anderem bei Inter Mailand gehandelt wird, steht Callejon bei Espanyol und Valencia auf der Wunschliste.