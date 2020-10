Wolverhampton Wanderers : Bei Adama Traore deutet sich eine faustdicke Überraschung an

Informationen bezüglich eines möglichen Transfer sollen sich in der Vergangenheit der FC Liverpool sowie der FC Barcelona eingeholt haben. In der katalanischen Hauptstadt hatte Traore seine fußballerische Ausbildung absolviert.

Nicht wenige Topklubs sollen sich um das Spielrecht von Adama Traore bemühen, der sich in der Vergangenheit besonders hinsichtlich einer Rückkehr nach Spanien ziemlich offenherzig gezeigt hatte.

Für Traore durften die Statistiker in der Vorsaison vier Tore und neun Vorbereitungen in der Premier League protokollieren. Seine überzeugenden Auftritte hatten dem Kraftpaket in der letzten Länderspielperiode sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft ermöglicht.