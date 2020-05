Juventus Turin : Beißattacke: Georgio Chiellini bewundert "Boshaftigkeit" von Luis Suarez

Die Beißattacke von Luis Suarez auf Georgio Chiellini während der Weltmeisterschaft 2014 ging in die Fußballannalen ein. In seinem kürzlich veröffentlichen Buch schildert das "Opfer" seine Sicht der Dinge.

Georgio Chiellini trägt Luis Suarez den Aussetzer während der Weltmeisterschaft 2014 offenbar nicht nach.

"Boshaftigkeit ist ein Teil des Fußballs, ich würde so etwas nicht als illegitim bezeichnen. Man muss klug sein, um an seinem Gegner vorbeizukommen", heißt es in Chiellinis Biografie "Io, Giorgio".

Chiellini habe plötzlich bemerkt, dass er in die Schulter gebissen wurde, es sei "einfach so passiert", erinnert er sich: "Aber das ist Teil seiner Strategie im Mann-gegen-Mann-Duell. Und wenn ich das sagen darf: meine auch. Wir sind uns ähnlich und ich nehme es gerne mit Angreifern wie ihm auf."