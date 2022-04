Benfica Lissabon: Carlos Vinicius vor Rückkehr nach Brasilien?

Carlos Vinicius (27) geht aktuell auf Leihbasis im Trikot des PSV Eindhoven auf Torejagd. In der neuen Spielzeit können die Fans der brasilianischen Serie A ihren Landsmann womöglich wieder live im Stadion betrachten.

Nach Informationen von UOL Esporte steht Carlos Vinícius auf dem Zettel von Palmeiras. Der zehnfache brasilianische Meister verhandelt demnach über eine Rückholaktion seines verlorenen Sohnes, der einst in der eigenen Jugend ausgebildet wurde.

Carlos Vinicius hatte Brasilien 2017 in Richtung Europa verlassen. Nach Stationen bei Rio Ave, Napoli und Monaco wechselte er 2019 für 17 Million Euro zu Benfica Lissabon. Nach einer eher erfolglosen Leihe an Tottenham heuerte er im vergangenen Sommer bei PSV Eindhoven an, wo er bisher sechs Tore erzielt und sieben Vorlagen geliefert hat.