Benfica Lissabon holt Nachfolger für 80-Millionen-Stürmer Goncalo Ramos

Benfica gibt bereits zum zweiten Mal in Folge seinen besten Torschützen ab. Nachdem der Rekordmeister 2022 Darwin Nunez (23) für 75 Millionen Euro plus mögliche Boni in Höhe von 25 Millionen an den FC Liverpool verkauft hatte, folgte knapp ein Jahr später Gonçalo Ramos.

Ramos, der das Erbe Nunez' als Top-Mittelstürmer von Benfica Lissabon angetreten hatte, wurde am vergangenen Montag an Paris Saint-Germain abgegeben. PSG leiht den 22-Jährigen dem Vernehmen nach aufgrund von Problemen mit dem Financial Fairplay zunächst für ein Jahr aus.

2024 soll eine Kaufoption greifen. 80 Millionen Euro Ablöse (65 Mio. fix plus 15 Mio. Boni) lässt sich Frankreich Branchenprimus den portugiesischen Nationalstürmer kosten. 20 Millionen erhält Benfica vorab, offiziell als Leihgebühr.