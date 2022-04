Benfica Lissabon : Darwin Nunez wechselt zum Berater von Cristiano Ronaldo

Darwin Nunez wechselt. Allerdings nicht den Verein. Der Top-Torjäger von Benfica Lissabon schließt sich einem neuen Berater an. Er wird bald wohl von Branchengröße Jorge Mendes vertreten.

Darwin Nunez gibt auf Twitter bekannt, dass er nicht länger mit seinem bisherigen Vertreter Edgardo Lasalvia zusammenarbeiten werde. Wie Transfer Insider Fabrizio Romano berichtet, steht der Uruguayer kurz davor, einen Vertrag bei Jorge Mendes zu unterschreiben.

Mendes führt eine der größten Berateragenturen in der Fußballwelt. GestiFute, so der Name seiner Agentur, vertritt unter anderem Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Angel di Maria oder James Rodriguez.

Darwin Nunez (22, Vertrag bis 2025) hat sich bei Benfica Lissabon mit bisher 28 Saisontoren ins Schaufenster von Europas Großvereinen gespielt. Benfica ist verkaufsbereit, ruft für den Südamerikaner eine Ablöse von 80 Millionen Euro auf.