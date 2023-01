Enzo Fernandez nicht im Benfica-Kader - bekommt Chelsea ihn doch noch?

Enzo Fernandez (21) wurde in den vergangenen Tagen mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Sein Arbeitgeber Benfica Lissabon und die Blues wurden sich allerdings nicht handelseinig. Ist ein Winter-Wechsel des Argentiniers nun vom Tisch?

Nach Informationen des argentinischen Fernsehsenders TyCSports hat Benfica Lissabon einem Verkauf des Weltmeisters im Januar einen Riegel vorgeschoben. Sollte es keine Überraschungen geben, bleibt Fernandez bis zum Sommer in Portugal.

Enzo Fernandez besitzt in seinem bis 2027 gültigen Vertrag in Lissabon eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro. Der FC Chelsea bot nach Informationen des Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano lediglich 85 Millionen für den 21-Jährigen.

Benfica-Boss Rui Costa hatte bereits klargestellt, dass man seinen Shooting-Star nicht für weniger als die festgeschriebene Ablösesumme ziehen lassen werde. Aufgrund der hohen Forderung hat sich bereits der FC Liverpool aus dem Werben um Fernandez zurückgezogen.

Roger Schmidt sauer auf Chelsea

Chelsea kündigte Benfica und dem Spieler gegenüber Medienberichten zufolge an, dass man die geforderte Summe zahlen wolle, bot dann aber deutlich weniger. Benfica-Coach Roger Schmidt beschwert sich über das Transfergebaren des FC Chelsea. "Was dieser Verein, der Enzo verpflichten will, macht, ist respektlos – uns allen gegenüber", schimpfte der deutsche Übungsleiter.