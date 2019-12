In seiner Villa befinden sich an der Wand hängend Trikots von Teamkollege Raheem Sterling und Eden Hazard, der in diesem Sommer für 100 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea zu Real Madrid wechselte.

Die Plattform OTRO porträtierte in seiner aktuellsten Ausgabe Benjamin Mendy von Manchester City, der während eines Rundgangs exklusive Einblicke in sein luxuriöses Eigenheim gewährte.

Mitspieler Sterling kam ebenfalls gut weg. "Er ist wieder on fire dieses Jahr. Ich hoffe, er macht so weiter, weil wir viele Tore von ihm brauchen", äußerte Mendy. Sterling verzeichnet in der laufenden Saison 23 direkte Torbeteiligungen in 25 Pflichtspielen.

Mendy spielt seit 2017 für ManCity, kam damals für 57,5 Millionen Euro vom AS Monaco nach Manchester.

Ex-Spielführer Vincent Kompany sei derjenige, der bei den Citizens am härtesten trainiert habe, jetzt sei es laut Mendy Nicolas Otamendi.

