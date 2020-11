Premier League : Berater: "Andriy Yarmolenko würde gerne für Fenerbahce spielen"

Andriy Yarmolenko (31) liebäugelt offenbar mit einem Wechsel von West Ham United zu Fenerbahce Istanbul. FANATIK berichtet über einen möglichen Winter-Wechsel an den Bosporus.

Der ehemalige Dortmunder (zwölf Torbeteiligungen in 26 Spielen zwischen 2017 bis 2018) zeigt angeblich Interesse an einer Luftveränderung. "Andriy Yarmolenko würde gerne für Fenerbahce spielen, wenn die Konditionen passen", wird sein Berater von der Zeitung zitiert.

Yarmolenko steht bei den Hammers noch bis 2022 unter Vertrag, in der Premier League kommt er in der laufenden Spielzeit bisher nur als Joker zum Einsatz und ist noch ohne Treffer. Im Ligapokal hat Yarmolenko nachgewiesen, dass er noch weiß, wo das Tor steht (Zwei Tore, drei Vorlagen in drei Spielen).