Real Madrid : Berater bekräftigt den Wunsch von Gareth Bale

Real Madrid will Gareth Bale verkaufen, findet aber keinen Abnehmer. Doch selbst, wenn ein Klub anklopfen sollte: Bale scheint gar kein Interesse an einem Vereinswechsel zu haben. Darauf lassen jüngste Aussagen seines Beraters schließen.

Gareth Bale (30) und Real Madrid. Was als große Lovestory begann und mit einem Doppelpack des Walisers im Champions-League-Finale 2018 ihren Höhepunkt fand, ist längst eine Zweck-Ehe.

Real Madrid will den Großverdiener dem Vernehmen nach lieber heute als morgen loswerden. Das Problem: Ein Wechsel nach China zerschlug sich, andere Klubs konnten bisher in Sachen Gehalt nicht das bieten, was Real Madrid dem Superstar zahlt.

Newcastle United, das nach dem geplanten Einstieg der Investoren aus Saudi-Arabien ein Big Player auf dem Transfermarkt werden will, soll Bale als Transferziel auserkoren haben.