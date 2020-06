Lille-Shootingstar : Berater packt aus: Diese Klubs wollen Victor Osimhen

Victor Osimhen erlebte in der inzwischen abgebrochenen Ligue-1-Saison einen wahren Boom, der einige Klubs aufmerksam werden ließ. Osimhens Berater bestätigt derweil namentlich drei Klubs, die es auf seinen Klienten abgesehen haben.

18 Tore und sechs Vorlagen haben Victor Osimhen in den internationalen Fokus rücken lassen.

Der Stürmer des OSC Lille könnte nach seinem Vereinswechsel im vergangenen Jahr in diesem Sommer die nächste Luftveränderung vollziehen. Auswahloptionen gibt es scheinbar genug.

"Aufgrund der Avancen verschiedener Klubs in ganz Europa bezweifle ich, dass er nächste Saison noch bei Lille sein wird", erklärt Osimhen-Berater Ariyo Igbayilola bei THE CABLE. Der SSC Neapel sei aktuell jedoch "der einzige Verein, der Victor zu 100 Prozent will", erklärt der Spielervermittler.