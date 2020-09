Inter Mailand : Berater plaudert Interesse von Inter Mailand aus

Auf Geheiß von Antonio Conte (51) holte der FC Chelsea vor zweieinhalb Jahren Emerson Palmieri für 20 Millionen Euro vom AS Rom an die Stamford Bridge. Nun will der Coach seinen Ex-Schützling zu Inter Mailand lotsen.

Ein Abschied von Chelsea sei möglich, erklärt Emersons Berater Fernando Garcia laut FOOTBALL ITALIA: "Ich habe noch nicht mit dem Verein gesprochen. Ich kann nur sagen, dass Inter Interesse an dem Spieler hat. Wir werden sehen."

Nach dem Abschied von Conte aus London im Juni 2018 sank Emerson Stern. Unter Frank Lampard machte er in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend nur 21 Partien. Sein Arbeitspapier ist noch bis 2022 gültig.