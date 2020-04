Serie A : Beraterausgaben: Juventus Turin Italiens einsame Spitze

Der italienische Verband gab in einer Mitteilung Beraterhonorare bekannt, welche die Serie-A-Klubs im vergangenen Jahr zahlten. Juventus Turin nimmt auch in dieser Rangliste den Spitzenplatz ein.

Juventus Turin nimmt auch in Sachen Beraterhonorare den Spitzenplatz im italienischen Fußball ein. Laut einer Auflistung des italienischen Verbands stiegen Juves Kosten in diesem Segment um 20 Millionen auf 44 Millionen Euro an.

Inter Mailand machte ebenfalls einen größeren Sprung, wendete 31,8 Millionen statt wie im Vorjahr 25 Millionen Euro für Berater- und Vermittlertätigkeiten auf.

Nebeneffekt: Juve und Inter vereinen insgesamt 40 Prozent der Gesamtausgaben auf sich.