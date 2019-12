Mario Götze (27) hat es bei Borussia Dortmund nicht leicht. Der Edeltechniker ist gesetzt, aber nur auf der Ersatzbank.

Dass der WM-Held von 2014 von Beginn an spielen darf, kommt in der laufenden Saison kaum vor. Lucien Favre setzt auf andere Kräfte in der üppig besetzten Offensivabteilung.

Götzes Vertrag bei den Schwarzgelben läuft am Saisonende aus. Ob er zu einer Vertragsverlängerung kommt, ist fraglich.

Inklusive Prämien soll er zehn Millionen Euro pro Jahr kassieren. Dortmund ist dem Vernehmen nach nur zu einer Fortsetzung der Zusammenarbeit bereit, wenn Götze Gehaltseinbußen in Kauf nimmt.