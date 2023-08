Sergio Ramos zu teuer für Besiktas - schlägt jetzt Galatasaray zu?

Mit Galatasaray hat ein weiterer Klub aus der Süper Lig ebenfalls seinen Hut in den Ring geworfen, um Ramos zu verpflichten. Laut Informationen der spanischen AS schreiten die Gespräche zwischen Spieler und Verein voran und eine Einigung ist in Sicht.

Jedoch wies der Tabellendritte der vergangenen Saison auch daraufhin, dass es weder mit Sergio Ramos noch mit dem 29-jährigen Brasilianer zu einem Vertragsabschluss kommen wird: "Die im besten Interesse unseres Vereins geführten Verhandlungen wurden jedoch aufgrund von Meinungsverschiedenheiten in finanziellen Fragen abgebrochen."

Der türkische Top-Klub Besiktas Istanbul hat die Verhandlungen mit dem spanischen Welt- und Europameister sowie mit dem Ex-Besiktas-Spieler Anderson Talisca (29, aktuell Al-Nassr FC) bestätigt: "Anderson Talisca und Sergio Ramos, erfolgreiche Fußballspieler, die mit ihrer Qualität, die jeder Verein, jeder Präsident und jeder Manager gerne in seinem Kader sehen würde, einen wichtigen Platz im Weltfußball einnehmen, standen auch auf der Transferagenda unseres Vereins."

Sevilla lehnt Ramos-Rückkehr ab

Der 37-jährige Spanier hätte sich nach seinem Aus bei Paris Saint-Germain eine Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Sevilla gewünscht und hat sich dort auch selbst mehrfach angeboten.

Jedoch lehnte Sevillas-Sportdirektor Victor Orta (44) Anfang August bei der Präsentation von Ex-Gladbach-Spieler Djibril Sow (26) eine Rückkehr nochmals ab: "Es besteht aktuell keine Chance. Wir haben sechs Innenverteidiger. Momentan besteht keine Möglichkeit, dass Sergio Ramos für Sevilla spielt".

Zwar hat der Weltklasse-Innenverteidiger Angebote aus Saudi-Arabien, jedoch soll seine Frau Pilar Rubio (45) nicht in Saudi-Arabien leben wollen, weshalb diese Option für Sergio Ramos wegfällt.

Wechsel zu Galatasaray, oder wird es doch der Beckham-Klub?

Da Ramos weiterhin auf hohem Niveau und für einen Verein spielen will, der ein interessantes Projekt vorlegt, sind die Optionen rar gesät. Die wahrscheinlichste Option ist ein Wechsel in die Türkei zu Galatasaray, die mit Mauro Icardi (30), Hakim Ziyech (30) und Wilfred Zaha (30) einige Topstars verpflichtet haben und sowohl in der Süper Lig als auch International angreifen wollen.

Eine weitere Möglichkeit wäre ein Wechsel ans andere Ende der Welt in die MLS zu Ramos-Freund David Beckham (48) und Inter Miami. Dem Klub von Weltfußballer Lionel Messi (36) wird schon lange Interesse an Ramos nachgesagt, zu einem Deal kam es bisher noch nicht. Wohin es den 37-Jährigen zieht, wird sich wohl in den nächsten Tagen zeigen, aktuell scheint Galatasaray im Werben um den Spanier die Nase vorne zu haben.

Verwendete Quellen

transfermarkt.de