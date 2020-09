Tottenham : Besondere Begründung: Jose Mourinho spricht über Tottenham-Neuzugang

Tottenham Hotspur hat Matt Doherty (28) von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet. Der irische Rechtsverteidiger kostet umgerechnet 17 Millionen Euro und unterschreibt bis 2024 an der White Hart Lane.

Jose Mourinho, Spitzname The Special One, hat für die Verpflichtung Dohertys eine besondere Begründung parat. "Ich habe es gehasst, gegen ihn zu spielen, deshalb bin ich so glücklich, dass ich nicht wieder gegen ihn spielen muss. Ich bin so glücklich, dass wir ihn haben", sagte der Starcoach.

Der Portugiese wies zudem auf die steile Entwicklung des ehemaligen Zweitligaprofis hin. "Er ist einen unglaublichen Weg mit den Wolves gegangen. League One, Meisterschaft, Premier League, Europa League."