Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain stehen sich am Dienstagabend (21 Uhr) im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegenüber. Superstar Neymar warnt im Vorfeld vor Jadon Sancho.

Doch die Aufgabe gegen Borussia Dortmund in der Champions League wird laut Neymar nicht gerade einfach.

Paris Saint-Germain steht am Dienstag gehörig unter Druck. Der französische Dauermeister muss endlich auf internationaler Ebene liefern.

Der 19-Jährige ist in phänomenaler Verfassung. In wettbewerbsübergreifend 30 Spielen beteiligte sich Sancho an 33 Toren direkt.

Nicht umsonst halten sich Wechselgerüchte um den Jung-Nationalspieler Englands, der den BVB im Sommer für eine dreistellige Millionenablöse verlassen könnte.

Neymar ist überzeugt davon, dass den Zuschauern am Dienstagabend reichlich Spektakel geboten wird.

"Zweifellos wird es ein tolles Spiel für diejenigen, die Fußball lieben. Wir sind zwei Mannschaften, die gerne attackieren, zwei Teams, die dank ihrer Einzelspieler gewinnen."

Der 28-Jährige hat sich derweil von seiner Rippenverletzung erholt und steht PSG für das Auswärtsspiel nach zuletzt vier versäumten Begegnungen wieder zur Verfügung.

