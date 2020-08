Borussia Dortmund : "Besonderer Haufen": Jadon Sancho freut sich über BVB-Verbleib

Mit der heimlichen Vertragsverlängerung von Jadon Sancho ließ Borussia Dortmund in dieser Woche die Bombe platzen. Das Management stellte außerdem klar, dass der Überflieger in der kommenden Saison in Schwarz-Gelb auflaufen wird. Sanchos Freude nach dem ersten Test ist groß.

Seit Montag bereitet sich Borussia Dortmund im Schweizer Bad Ragaz auf die neue Saison vor. Am Mittwoch wurde gegen den SCR Altach mit 6:0 der erste Testspielerfolg eingefahren. Jadon Sancho meldete sich im Anschluss an die Partie unbeschwert zu Wort.

"Ich mag es, mit diesem besonderen Haufen zu spielen. Wir haben jetzt einige sehr spezielle Spieler dabei. Ich bin sehr happy, mit ihnen auf dem Platz stehen zu können", sagte der Brite, der gegen Altach in der ersten Halbzeit zum Einsatz kam, einige gute Aktionen hatte, sich aber nicht in die Torschützenliste eintrug.

Jadon Sancho will sich im kommenden Jahr vor allen Dingen den jungen Spielern widmen: "Einst war ich in ihrer Situation. Ich weiß, wie es ist, aus dem Nachwuchs zu den Profis zu kommen. Ich versuche, sie zu führen. Ihnen zu zeigen, was gut ist und was nicht gut ist."

Der 17-jährige Jude Bellingham, eben erst für 23 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City gekommen, sagte bereits, dass Sancho ihm die Eingliederung leicht mache, er sich um ihn kümmere und wenn nötig Hilfestellung gebe.