FC Barcelona : Bestätigt: Barça-Wahlen steigen am 24. Januar

Der Termin für die Präsidentschaftswahlen beim FC Barcelona steht endgültig fest. Der Klub bestätigte am Montagabend, dass am 24. Januar 2021 über die neue Vereinsführung abgestimmt wird. Der Termin wurde in Absprache mit der katalanischen Regierung gefunden.