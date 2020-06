Er bleibt bei Stade Rennes : Bestätigt! Eduardo Camavinga wechselt nicht zu Real Madrid

Die Abwerbeversuche von Real Madrid sind bei Eduardo Camavinga zumindest in diesem Sommer vergeblich. Nicolas Holveck bestätigt den Verbleib des Youngsters bei Stade Rennes.

Das Management von Stade Rennes hatte in den vergangenen Monaten öffentlichkeitswirksam Eduardo Camavinga nahegelegt, mindestens noch eine weitere Saison bei seinem Ausbildungsklub zu verbringen. Mit Erfolg!

"Wir haben uns mit Eduardo darauf geeinigt, dass er nächste Saison bei uns bleibt", bestätigte Klubpräsident Nicolas Holveck. "Er ist ein kluger Spieler und weiß, wo sein sportliches Interesse im Moment am besten bedient werden kann."

Camavinga weiß sehr wohl, dass er durch seine hervorragenden Auftritte in der abgebrochenen Saison eine Fülle an Topklubs auf den Plan gerufen hat. Vor allen Dingen Real Madrid soll in dem 17-Jährigen den Mann für die Zukunft sehen.