Boluda kündigt Kandidatur an : Bestätigt: Real-Boss Perez erhält einen Gegenspieler

Seit Jahren hat Florentino Perez (73) das Sagen bei Real Madrid. Doch dies könnte sich bald ändern. Ein alter Bekannter will dem Bauunternehmer das Präsidentenamt streitig machen.

Während Florentino Perez' zweiter Amtszeit (seit Sommer 2009) fuhr Real Madrid bisher vier Champions-League-Titel ein.

In der Primera Division sieht die Ausbeute allerdings mau aus. Die nationale Dominanz von Barça konnte in den vergangenen zehn Jahren nur zweimal gebrochen werden. Auch der spanische Pokal konnte nur zweimal in die Höhe gestemmt werden.

Zudem werden immer wieder die Personalentscheidungen des schwerreichen Unternehmers kritisiert (u.a. Verpflichtung von Rafael Benitez, Verkauf von Angel di Maria und Cristiano Ronaldo).