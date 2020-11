"Sadio der Spieler aller Afrikaner" : Beste Spieler Afrikas: Pierre-Emerick Aubameyang nennt seinen Favoriten

In Afrika gibt es Spieler en masse, die inzwischen in Europas Topligen zu den Anführern ihrer Berufsgruppe gehören. Pierre-Emerick Aubameyang nennt den seiner Meinung nach besten Fußballer des Kontinents.

Sich selbst zu nennen wäre natürlich zu abgehoben. Deswegen entscheidet sich Pierre-Emerick Aubameyang, als er im Interview mit der senegalesischen Zeitung STADES danach gefragt wird, wer denn der beste afrikanische Fußballer sei, für Sadio Mane.

"Sadio ist der Spieler aller Afrikaner", sagt Aubameyang. "Er ist der Spielertyp, den jeder Trainer gerne in seiner Mannschaft hätte. Wie alle afrikanischen Spieler in der Premier League necken wir uns gegenseitig, scherzen vor und nach jedem Spiel."

Mit 65 direkten Torbeteiligungen in den letzten beiden Saisons hat Sane maßgeblichen Anteil am Höhenflug des FC Liverpool und damit an dem Champions-League-Sieg sowie der ersten nationalen Meisterschaft seit 30 Jahren.