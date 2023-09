10 Millionen für 50 Prozent: Barça erreicht Angebot für Ez Abde

Betis Sevilla zeigt großes Interesse an Stürmer Ez Abde vom FC Barcelona - Foto: / Getty Images

Betis Sevilla will spanischen Medien zufolge Flügelspieler Ez Abde (21) verpflichten und prüft aktuell Optionen, um den FC Barcelona, der eigentlich mit dem Spieler plant, von einem Transfer zu überzeugen. Der Marokkaner will Einsatzgarantien und könnte sich einen Wechsel wohl vorstellen.

Angepeilt wird aktuell laut dem spanischen Portal Relevo ein Gebot in Höhe von acht bis 10 Millionen Euro, bei dem sich Betis 50 Prozent der Rechte von Abde sichern würde, dessen Marktwert auf rund 20 Millionen Euro geschätzt wird.

Die Idee der Betis-Verantwortlichen war es, den Transfer von Innenverteidiger Luiz Felipe (26) zu Al Ittihad zu nutzen, um das Geld in die Verstärkung des Angriffs zu investieren. Der Deal ist aber bislang nicht zustande gekommen, sodass Betis bei der Finanzierung von Ez Abde umdenken muss.

Betis Sevilla ist an einer Verpflichtung von Abde interessiert, der auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht wurde. Barça-Coach Xavi Hernandez ist grundsätzlich großer Fan des pfeilschnellen Flügelspielers und würde ihn gerne halten, ein Abgang scheint aber nicht ausgeschlossen.

Bei einem finanziell lukrativen Angebot der Verdiblancos würde der FC Barcelona seinen Linksaußen möglicherweise noch ziehen lassen. Nachdem Xavi den Marokkaner in den ersten beiden Liga-Begegnungen eingewechselt hatte, blieb Abde gegen Villarrreal 90 Minuten auf der Bank. Eine Entscheidung, die dem Vernehmen nach dazu führen könnte, dass Abde den Verein noch in diesem Transferfenster verlassen will.

Guido wechselt wohl doch nicht nach Lyon

Eine weitere offene Personalie bei den Veridblancos ist nach wie vor Guido Rodriguez (29). Dessen Abgang zu Olympique Lyon ist laut der französischen Sportzeitung L'Equipe geplatzt, da der Argentinier dem Klub eine Absage erteilte.

Guido ist eigentlich fester Bestandteil in der Startelf von Betis, das rund 12 Millioen Euro hohe Gebot von Lyon bei einem Jahr Restvertrag veranlasste die Vereinsführung allerdings einen Transfer des Mittelfeldspielers zu erwägen.

