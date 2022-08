Primera Division Ex-Barça-Spieler Marc Bartra vor Wechsel zum türkischen Meister

Trabzonspor befindet sich offenbar in fortgeschrittenen Verhandlungen wegen eines Transfers von Marc Bartra. Der türkische Meister hat Relevo zufolge den Austausch in den letzten Stunden beschleunigt und will den Wechsel so schnell wie möglich unter Dach und Fach bekommen.

Bisher war nur bekannt, dass Betis Sevilla den 2023 auslaufenden Vertrag unbedingt verlängern möchte. Bartra spielt seit Januar 2018 für die Verdiblancos, zählt dort zu den Publikumslieblingen und ist Leistungsträger.