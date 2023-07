Isco ändert seine Pläne - und wechselt zu seinem alten Förderer

Nach einem halben Jahr ohne Klub, schließt sich Isco (31) Real Betis an und wechselt damit zum Erzrivalen seines Ex-Klubs. Ausschlaggebend für diesen Wechsel war mit Manuel Pellegrini (69) der aktuelle Trainer von Betis.

Nach dem Fiasko rund um seinen geplatzten Winterwechsel zu Union Berlin (Isco: "Binnen 15 Minuten haben sie die Hälfte am Vertrag geändert. Das war respektlos") hat der 31-Jährige einen Klub gefunden, bei dem er auf einen alten Bekannten trifft.

Mit Manuel Pellegrini steht ein alter Förderer Iscos an der Seitenlinie der Beticos, die beiden arbeiteten sehr erfolgreich beim FC Malaga zusammen und erreichten mit dem Klub das Viertelfinale der Champions League. Dort scheiterten sie nur knapp an Borussia Dortmund. Isco wechselte kurze Zeit später zu Real Madrid, wo er bis 2022 unter Vertrag stand.

Eigentlich war LaLiga kein Thema für Isco

Das Ziel des spanischen Spielgestalters war eigentlich, im Ausland neue Erfahrungen zu sammeln: "Ich bevorzuge es, Spanien zu verlassen. Ich habe in Valencia, Málaga, Sevilla und Madrid gespielt. Mich begeistert die Erfahrung, in einer anderen Liga zu spielen, eine andere Sprache zu lernen, persönlich fernab von Spanien zu reifen", so Isco unlängst.