Primera Division LaLiga-Rekord im Blick: Joaquin verlängert bei Real Betis

Betis Sevilla und Joaquin (40) gehen eine weitere Saison gemeinsame Wege. Der Altmeister verlängerte seinen Vertrag am Mittwoch bis 2023.

Der Kapitän den Andalusier geht bereits in seine 20. Saison in der Primera Division. Mit bislang 600 Ligaspielen belegt der ehemalige Nationalspieler (52 Einsätze) den zweiten Rang der Rekordspieler. Einzig Andoni Zubizarreta (622 Spiele) liegt noch vor Joaquin.

Bleibt der 40-Jährige verletzungsfrei, könnte der Rekord des Ex-Barça-Keepers in der kommenden Saison fallen. Der Rechtsaußen heuerte als 16-Jähriger in der Jugend von Betis Sevilla an, wechselte 2006 für 25 Millionen Euro zum FC Valencia.