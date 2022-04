Nach Copa-Sieg: Betis-Altstar Joaquin enthüllt Glückwünsche des Königs

Betis Sevilla hat erstmals seit 2005 wieder einen Titel gewonnen. Am Wochenende reckten sie den spanischen Pokal nach einem Sieg gegen Valencia in den Himmel. Mannschaftskapitän Joaquin ist noch immer hin und weg.

Vor allem die Feier in Sevilla wird der ehemalige Nationalspieler (52 Einsätze) nicht vergessen. "Das wird in die Geschichte eingehen und es war ein besonderer und schöner Moment."

"Ich war stolz und privilegiert über seine Anwesenheit und ich weiß, dass er Betico-Wurzeln hat, da seine Großmutter eine Betis-Fan war. Aber vor lauter Nervosität und Emotionen habe ich vergessen, ihn darauf anzusprechen."

Nach dem Pokaltriumph will Betis Sevilla an den verbliebenen fünf Spieltagen in LaLiga die Saison krönen. Als Fünfter haben die Andalusier vier Zähler Rückstand auf Rang vier. Im Optimalfall sollen fünf Siege und die Champions-League-Qualifikation her. "Das wäre das i-Tüpfelchen dieser Saison", so Joaquin.