Manchester United : "Bin gegen Rassismus": Edinson Cavani entschuldigt sich für Insta-Post

Eine "Story" bei Instagram sorgte am Sonntag für reichlich Wirbel. Edinson Cavani avancierte nach seiner Einwechslung im Spiel in Southampton (3:2) mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Im Anschluss bedanke er sich in den sozialen Netzwerken bei einem Fan mit den Worten "Gracias negrito", was so viel heißt wie "Danke, kleiner Schwarzer".

Inzwischen hat sich der Uruguayer in einem Statement erklärt und teilte mit, dass jene Nachricht als "liebevoller Gruß" an einen Freund gedacht gewesen sein. Er habe diesem für seine Glückwünsche nach dem Spiel danken wollen.

"Ich bin gegen Rassismus und habe die Nachricht gelöscht, nachdem es hieß, dass sie anders interpretiert werden kann. Ich möchte mich aufrichtig dafür entschuldigen", schrieb Cavani, der nach dem womöglich folgenschweren Fauxpas Rückendeckung seines Klubs Manchester United erhielt.