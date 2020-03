Arsenal : Bleibt Aubameyang? Mikel Arteta kündigt Gespräche an

Mikel Arteta will Pierre-Emerick Aubameyang unter allen Umständen beim FC Arsenal halten. Noch vor dem Saisonende will er vom Gabuner deshalb Klarheit.

"Wir müssen uns auf jeden Fall noch vor dem Saisonende zusammensetzen und darüber reden, was wir wollen und was er will", erklärte der spanische Trainer der Gunners und stellte klar, den 30-Jährigen "unter allen Umständen" halten zu wollen.

Schon in der Winterpause, als der FC Barcelona angeblich um Pierre-Emerick Aubameyang warb, stellte Mikel Arteta unmissverständlich klar: "Ich möchte Auba zu einhundert Prozent hier haben. Ich bin sehr glücklich mit ihm."

Seit November ist der Ex-Dortmunder auch Kapitän des FC Arsenal, könnte Medienberichten zufolge die Londoner aber im Sommer verlassen, sollten sie die Champions League nicht erreichen.