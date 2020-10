Nach geplatztem Barça-Wechsel : Bleibt Eric Garcia doch? Pep Guardiola schöpft neue Hoffnung

Beim 3:1 im Champions-League-Auftakt gegen den FC Porto war Eric Garcia überraschend Teil der Startelf von Manchester City. Vonseiten Pep Guardiolas dürfte hinter dieser Entscheidung auch ein Stück weit Kalkül gesteckt haben.

Garcias Wechselabsichten waren vor einigen Wochen noch ziemlich groß, der 19-Jährige wollte ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags zu seinem Jugendklub FC Barcelona zurückkehren. Letztlich scheiterte der avisierte Deal allerdings an der Finanznot, die Barça inmitten der Corona-Pandemie beherbergt.

"Ich bin so glücklich. Ich weiß, dass er gehen wollte, aber er wird bleiben, und vielleicht können wir ihn in in diesem Jahr, um den Vertrag mit uns zu verlängern", sagte Guardiola nach dem Porto-Spiel. "Er ist ein Kerl, der so stabil in vielen Dinge ist und wir sind so glücklich, ihn zu haben."