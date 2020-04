Lobgesang auf Flick : "Blindes Vertrauen": Manuel Neuer stimmt ein Loblied an

Manuel Neuers Vertragsverlängerung – sofern sie noch realisierbar ist – lässt wohl noch einige Zeit auf sich warten. Nachdem Hansi Flick seine Nummer eins am Donnerstag schon lobte, legt Neuer nach und kontert mit ebenfalls wohlwollenden Worten.

Extrem schwer scheint es Manuel Neuer nicht zu fallen, sich lobend über Hansi Flick zu äußern. Der Trainer des FC Bayern sei in der Kommunikation mit den Spielern "sehr direkt, offen und ehrlich", sagt Neuer im LEADERSHIP-TALK der DFB-AKADEMIE.

Von Anfang an habe er sehr mutig und offensiv spielen lassen. "Das liegt uns natürlich. Wir sind eine sehr dominante Mannschaft, die das Zepter gerne in die Hand nehmen möchte. Das hat uns von Anfang an zugesagt", sagt Neuer.

Als Kapitän vertritt Neuer die Interessen seiner Mannschaftskollegen, mit denen Flick oft kommuniziert. Diskussionen mit dem Münchner Übungsleiter kommen allerdings selten zustande.

"Wir kennen uns schon so lange, dass man blindes Vertrauen hat", sagt Neuer, "man arbeitet miteinander. Die Interessen sind fast immer gleich."

Nach dem aufgekommenen Hickhack um die Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags scheint Flick eine zentrale Rolle einzunehmen, ob Neuer den Daumen am Ende heben oder senken wird.