FC Bayern : Boateng, Alaba & Co: Bayern-Boss Rummenigge über fünf Personalien

"Begeistert" ist Rummenigge indes vom 17 Jahre alten Jamal Musiala, der in dieser Saison auch aufgrund der Belastungssteuerung regelmäßige Einsätze bekommt – und in diesen auch zu überzeugen weiß.

Um das Quintett zu vervollständigen, bleiben die Personalien Jerome Boateng und David Alaba. Hansi Flicks Stammbesetzung in der Abwehrzentrale dürfte in einem halben Jahr ablösefrei aus München fortgehen, beide Verträge laufen aus.

"Man wird sich irgendwann in den kommenden Monaten zusammensetzen und dann eine Entscheidung fällen, ohne Eile", sagt Rummenigge zur Causa Boateng. Bei Alaba verhält sich der FCB-Vereinschef nicht so ergebnisoffen. Rummenigges Nachfolger Oliver Kahn sagt in der SPORT BILD: "So wie es aussieht, orientiert er sich um. Das müssen wir akzeptieren."