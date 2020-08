FC Barcelona : Bock auf Arsenal? Mikel Arteta ruft Ivan Rakitic an

Ob Ivan Rakitic in der kommenden Saison noch mal eine neue Episode in seiner Karriere in Angriff nimmt, ist noch nicht ganz geklärt. Laut MUNDO DEPORTIVO lässt der FC Barcelona den Mittelfeld-Routinier in diesem Sommer für zehn Millionen Euro wechseln.

Als wahrscheinlich eingeschätzt wurde bisher eine Rückkehr zum FC Sevilla, der sich die aufgerufene Ablöse allerdings nicht leisten kann und einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2021 präferiert.

Dem französischen Portal LE10SPORT zufolge hat sich zwischendurch auch der FC Arsenal in Person von Mikel Arteta bei Rakitic gemeldet. Demnach soll der Gunners-Coach den kroatischen Nationalspieler sogar angerufen haben.