Real Madrid : Borja Mayoral spricht über Luka Jovic - und bereut es schnell

Borja Mayoral wird sich mindestens für den Rest der Saison im Trikot des AS Rom kleiden. Während seiner Vorstellung gibt der Stürmer bekannt, dass ihn Real Madrid in Person von Zinedine Zidane gerne behalten hätte. Seine Aussagen bereut er wenig später bereits.

Lange wurde darüber spekuliert, welcher Vertreter von Karim Benzema Real Madrid noch verlassen wird. Da Luka Jovic und Mariano Diaz an der Concha Espina geblieben waren, musste sich Borja Mayoral einen neuen Klub suchen. So war das von Vereinsseite aber offenbar gar nicht geplant.

"Als ich in der Vorbereitung wieder in Madrid ankam, wollte ich den Klub schnellstmöglich verlassen, aber Zidane wollte, dass ich bleibe, aber ich wollte gehen", erklärte Mayoral laut REAL TOTAL während seiner Vorstellung am Mittwoch.

Möglicherweise präferierten die Blancos folgendes Szenario: Statt Mayorals Leihwechsel inklusive Kaufoption zum AS Rom hätte der in seinem Debütjahr äußerst glücklos agierende 60-Mio-Einkauf Luka Jovic (22) wieder abgegeben werden sollen.