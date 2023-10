15 Millionen: BVB will im Januar Atletico-Stürmer verpflichten

Der Stürmer von Atletico Madrid käme demnach für einen Transfer im Januar infrage. Die Ablöse soll auf etwa 15 Millionen Euro taxiert werden. Der BVB sei durchaus bereit, diese Summe zu bezahlen. Manchester City soll in diesem Sommer vergeblich geworben haben .

Die in Spanien aufkommenden Gerüchte über ein angebliches Dortmunder Interesse an einem anderen Angreifer, dürften bei Moukoko auf wenig Gegenliebe stoßen. Laut dem Portal todofichajes.com beschäftigt sich der BVB mit Rodrigo Riquelme.

Youssoufa Moukoko soll sich bereits konkret mit einem Weggang von Borussia Dortmund befasst haben. Ginge es nach RB Leipzig, wäre der junge Stürmer in diesem Sommer nach Sachsen gewechselt . Beim BVB fristet Moukoko nur noch ein Bankdasein.

BVB-Kandidat Rodrigo Riquelme feierte Durchbruch in der Vorsaison

Riquelme kommt zwar meist auf den Außenbahnen zum Einsatz, zieht aber auch gerne ins Zentrum. Die vorige Saison verbrachte der 23-Jährige auf Leihbasis beim Ligakonkurrenten Girona – und feierte dort mit vier Toren und vier Vorlagen seinen Durchbruch.

An dem Höhenflug konnte er nach seiner Rückkehr zu Atletico bis dato nicht anknüpfen. Riquelme kommt bisher nur auf 161 Einsatzminuten in sechs Begegnungen. Sein Vertrag ist noch langfristig bis 2028 gültig. Beim BVB gab es zuletzt Gerüchte über ein Interesse an Santiago Gimenez.

