20 Millionen: BVB jagt international begehrtes Offensiv-juwel

Borussia Dortmund hat sich auf die Verpflichtung hochtalentierter junger Spieler spezialisiert. Für die Offensive haben Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. offenbar erneut einen hochveranlagten Youngster ausgemacht.

Borussia Dortmund zeigt nach Informationen der griechischen Zeitung Gazzetta großes Interesse an Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki. Der offensive Mittelfeldspieler stehe bei den Schwarzgelben ganz oben auf der Liste.

Spekuliert wird über einen Transferversuch in der kommenden Wechselperiode. Der noch bis 2027 an PAOK gebundene Konstantelias steht bei zahlreichen Spitzenvereinen, unter anderem aus Italien, auf dem Beobachtungsbogen.

Red Bull Salzburg soll bereits 10 Millionen Euro Ablöse für Konstantelias geboten haben. PAOK fordert allerdings das Doppelte. Der BVB müsste also wohl 20 Millionen Euro lockermachen, um sich die Dienste von Konstantelias zu sichern.

Konstantelias debütiert für Griechenland

Konstantelias beeindruckt in der griechischen Liga mit guter Technik, Dribbelstärke und seiner Beidfüßigkeit. Diese Qualitäten weiß auch Gustavo Poyet zu schätzen. Der griechische Nationaltrainer ließ Konstantelias am 24. März 2023 erstmals in der Nationalmannschaft von der Leine.

Beim 3:0-Erfolg in Gibraltar wurde der 18-Jährige eine knappe halbe Stunde vor dem Schlusspfiff für Dimitrios Pelkas (29, Hull City) eingewechselt.

